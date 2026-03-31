В полиции сообщили подробности дела о незаконной миграции в Орловской области

31.3.2026 | 17:42 Криминал, Новости

“Услуги” получили не менее чем 78 иностранных граждан.

Фото: УМВД России по Орловской области

Сотрудники регионального УМВД — в частности, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) совместно с Управлением по вопросам миграции — в ходе оперативно‑розыскных мероприятий выявили и пресекли деятельность организованной преступной группы.

Установлено, что в период с февраля 2024 по декабрь 2025 года две женщины (местная жительница и ее родственница) организовали незаконную миграцию для не менее чем 78 иностранных граждан. Иностранцы должны были встать на миграционный учёт на территории РФ, но не планировали проживать по указанным адресам. За услугу организаторы предлагали оформить учёт за денежное вознаграждение; общая сумма полученных преступной группой средств составила 420 000 рублей.

Для реализации схемы организаторы вовлекли в группу шестерых жителей Орла — те за плату выступали в роли фиктивной принимающей стороны.

Материалы оперативно‑розыскной деятельности УЭБиПК регионального УМВД были направлены в следственные органы. На их основании в отношении восьми жителей областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

