В полиции сообщили подробности дела о незаконной миграции в Орловской области

“Услуги” получили не менее чем 78 иностранных граждан.

Сотрудники регионального УМВД — в частности, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) совместно с Управлением по вопросам миграции — в ходе оперативно‑розыскных мероприятий выявили и пресекли деятельность организованной преступной группы.

Установлено, что в период с февраля 2024 по декабрь 2025 года две женщины (местная жительница и ее родственница) организовали незаконную миграцию для не менее чем 78 иностранных граждан. Иностранцы должны были встать на миграционный учёт на территории РФ, но не планировали проживать по указанным адресам. За услугу организаторы предлагали оформить учёт за денежное вознаграждение; общая сумма полученных преступной группой средств составила 420 000 рублей.

Для реализации схемы организаторы вовлекли в группу шестерых жителей Орла — те за плату выступали в роли фиктивной принимающей стороны.

Материалы оперативно‑розыскной деятельности УЭБиПК регионального УМВД были направлены в следственные органы. На их основании в отношении восьми жителей областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

ИА “Орелград”