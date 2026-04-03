В Орле пройдёт концерт в честь женщин защитников Отечества

Вход будет свободным.

Мероприятие пройдёт в Орловском государственном институте культуры 16 апреля. Начало — в 18 часов.

«Это особенное событие станет знаком внимания и уважения к тем, кто остаётся надёжным тылом для своих семей, кто умеет ждать, верить и поддерживать несмотря на расстояния и испытания», – подчеркнули в пресс-службе Администрации Орла.

В концерте примут участие Филипп Вейс (группа «Период льда») и Владимир Вараксин (группа «Туризм»), а также муниципальный ансамбль танца «Славица». Кроме того, для орловцев выступит исполнитель из Москвы — Portnov.

Специальным гостем станет Максим Захаров (Zaharov 57).

Возрастное ограничение: 12+

