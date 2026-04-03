В Орловской области ожидается похолодание

3.4.2026 | 16:41

Оно начнётся на этих выходных.

ИА “Орелград”

Последним тёплым днём станет суббота. В ночь на воскресенье температура опустится примерно до плюс пяти — плюс семи градусов. Днём 5 апреля ртуть в градусниках поднимется лишь на несколько делений.

Далее ночи будут ещё более холодными (до +2 + 4). Днём в понедельник ожидается до +10 +12, однако во вторник и среду дневные показатели снова снизятся до +7 +9.

Во второй половине следующей рабочей неделе похолодание продолжится и усугубится. Такой прогноз дают и «Яндекс. Погода», и «Гисметео».

Перепад температур будет сопровождаться небольшими дождями, а также облачной погодой. Наиболее сильный ветер ожидается в воскресенье (западный и северо-западный, до 13 метров в секунду).

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года)

