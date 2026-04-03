В Орловской области ожидается похолодание

Оно начнётся на этих выходных.

Последним тёплым днём станет суббота. В ночь на воскресенье температура опустится примерно до плюс пяти — плюс семи градусов. Днём 5 апреля ртуть в градусниках поднимется лишь на несколько делений.

Далее ночи будут ещё более холодными (до +2 + 4). Днём в понедельник ожидается до +10 +12, однако во вторник и среду дневные показатели снова снизятся до +7 +9.

Во второй половине следующей рабочей неделе похолодание продолжится и усугубится. Такой прогноз дают и «Яндекс. Погода», и «Гисметео».

Перепад температур будет сопровождаться небольшими дождями, а также облачной погодой. Наиболее сильный ветер ожидается в воскресенье (западный и северо-западный, до 13 метров в секунду).

ИА «Орелград»