Главврача Мценской ЦРБ обвинили в получении взятки

Дело передано в суд.

Как рассказали в пресс-службе орловского управления Следственного комитета России, главврачу больницы вменяется именно мелкое взяточничество (статья 291.2 УК, часть 1).

Основанием для возбуждения дела стали материалы, предоставленные региональным управлением МВД.

Следствие установило, что преступление произошло в 2024 году в сентябре. Согласно текущей версии, главврач получила взятку в размере 3 тысяч 500 рублей. В обмен на это она оформила местному жителю листок нетрудоспособности.

Для этого не имелось законных оснований. Кроме того, лечащий врач вообще не проводил соответствующую экспертизу.

Как удалось узнать «Орёлграду», речь идёт именно о Яне Карзовой. Напомним, она возглавила ЦРБ в 2023 году.

