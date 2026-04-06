Отмену сделки по «Виртуальной школе» не удалось оспорить

На этом настояла прокуратура Орловской области.

Спорный вопрос касался выполнения работ по соответствующему государственному контракту на 1,7 миллиона рублей. «Региональный центр оценки качества образования» заключил его с некой организацией, которая не имела необходимой лицензии (на работу с информационной системой «Виртуальная школа»).

Фактически всё задание выполнил субподрядчик, причём за заметно меньшие деньги — 1,2 миллиона.

Прокуратура, установив данный факт, подала в арбитраж иск о признании контракта недействительным. Ведомство требовало взыскать с исполнителя всю выплаченную сумму (1,7 миллиона рублей). Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск в полной мере. Теперь апелляционная инстанция отклонила жалобу ответчика.

«Исполнение судебного решения находится на контроле», – указали в прокуратуре.

