Отмену сделки по «Виртуальной школе» не удалось оспорить

6.4.2026 | 10:43 Закон и порядок, Новости, Образование

На этом настояла прокуратура Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Спорный вопрос касался выполнения работ по соответствующему государственному контракту на 1,7 миллиона рублей. «Региональный центр оценки качества образования» заключил его с некой организацией, которая не имела необходимой лицензии (на работу с информационной системой «Виртуальная школа»).

Фактически всё задание выполнил субподрядчик, причём за заметно меньшие деньги — 1,2 миллиона.

Прокуратура, установив данный факт, подала в арбитраж иск о признании контракта недействительным. Ведомство требовало взыскать с исполнителя всю выплаченную сумму (1,7 миллиона рублей). Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск в полной мере. Теперь апелляционная инстанция отклонила жалобу ответчика.

«Исполнение судебного решения находится на контроле», – указали в прокуратуре.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

