Опрос ВТБ: 60% россиян готовы сменить банк ради нефинансовых сервисов

6.4.2026 | 11:50 Общество

Большинство россиян считают удобным и выгодным включение предложений от партнеров в мобильный банк, показал опрос ВТБ*. 60% респондентов** готовы сменить основной банк, если в другом они будут получать индивидуальные предложения на товары и услуги от партнеров.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

55% респондентов также указали в качестве решающего фактора для смены банка понятную и выгодную программу лояльности, а также подсказки по наиболее эффективным сбережениям, например, как накопить на определенную цель (55%).

Кроме того, россиян интересует возможность заказа через приложение банка широкого спектра товаров и нефинансовых услуг. В топ-5 вошли: продукты питания и готовая еда (56%), бронирование отелей и билетов (49%), покупка электроники и бытовой техники (46%), одежды и аксессуаров 44%, косметики и бытовой химии (39%).

Абсолютное большинство (89%) хотели бы видеть внутри приложения понятные инструкции, как повысить свой статус в банке и получить все связанные с ним выгоды. Столько же высказались за то, чтобы все услуги внутри онлайн-банка были сгруппированы по тематикам для легкого поиска.

«Функционал современных банковских приложений уже не ограничивается чисто финансовыми сервисами и услугами. Пользователи привыкают к тому, что в онлайн-банке можно заказать не только справку и выписку, но и продукты, электронику или забронировать путешествие. Партнерские предложения внутри финансовой экосистемы позволяют предлагать клиентам более широкий спектр услуг и кешбэк. Они с большим доверием относятся к тому, что можно купить через онлайн-банк, получая при этом дополнительную выгоду и от продавца, и от банка», — прокомментировал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента партнерств Даниил Поколодный.

*Опрос прошел в феврале-марте 2026 г. среди 1500 взрослых жителей крупных российских городов.
** Можно было выбрать несколько ответов.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU