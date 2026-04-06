На Орловщине усилят борьбу с травяными пожарами

С завтрашнего дня в Орловской области устанавливается пожароопасный режим.
Об этом говорили на совещании в администрации региона. Сегодня его провёл губернатор Андрей Клычков.
«Пока зелёная растительность не проявится, риски достаточно высокие. Наши жители начинают убирать территорию и палить траву, возникают пожары», – указал он.
Клычков потребовал усилить работу в этом направлении и «использовать административные меры».
За эти выходные орловские сотрудники МЧС выезжали на возгорания сухой растительности 47 раз. Случаи регистрировались в областном центре, Мценске и Болхове, а также в Орловском муниципальном округе, Мценском и Дмитровском, Урицком, Глазуновском, Покровском, Свердловском, Сосковском и Троснянском районах.
Кроме того, в последнем муниципальном образовании зафиксировали появление новой термоточки (как возгорание сухой растительности на общей площади 0,25 гектара). Всего с начала года в регионе регистрировалось четыре термоточки.
ИА «Орелград»