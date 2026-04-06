На Орловщине усилят борьбу с травяными пожарами

6.4.2026 | 12:55 Новости, Происшествия

С завтрашнего дня в Орловской области устанавливается пожароопасный режим.

Фото: vk.com/gu_mchs_orel

Об этом говорили на совещании в администрации региона. Сегодня его провёл губернатор Андрей Клычков.

«Пока зелёная растительность не проявится, риски достаточно высокие. Наши жители начинают убирать территорию и палить траву, возникают пожары», – указал он.

Клычков потребовал усилить работу в этом направлении и «использовать административные меры».

За эти выходные орловские сотрудники МЧС выезжали на возгорания сухой растительности 47 раз. Случаи регистрировались в областном центре, Мценске и Болхове, а также в Орловском муниципальном округе, Мценском и Дмитровском, Урицком, Глазуновском, Покровском, Свердловском, Сосковском и Троснянском районах.

Кроме того, в последнем муниципальном образовании зафиксировали появление новой термоточки (как возгорание сухой растительности на общей площади 0,25 гектара). Всего с начала года в регионе регистрировалось четыре термоточки.

ИА «Орелград»


