Орловчанку наказали за неповиновение приставу

Мировой судья назначил женщине штраф.

Мировой судья судебного участка Шаблыкинского района рассмотрел дело в отношении местной жительницы за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.8 КоАП РФ. О его сути рассказали в пресс-службе Урицкого районного суда, в подведомственность которого входит указанный выше мировой суд. Сообщается, что местная жительница имеет задолженность, подтвержденную возбужденным в отношении нее исполнительным производством.

Последнее находится в работе у судебных приставов, которые предпринимают определенные действия, предусмотренные действующим законодательством. В данном случае судебный пристав-исполнитель вызывал должницу к себе на прием, но она не пришла. Поэтому пристав вынес постановление о приводе должницы по исполнительному производству. И в рамках этого документа судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов отправились к женщине домой.

«Гражданка, ознакомившись с постановлением о принудительном приводе, стала размахивать руками, выражаться нецензурной бранью в адрес находящегося при исполнении служебных обязанностей судебного пристава, отказавшись добровольно проехать в отделение судебных приставов, тем самым воспрепятствовала законной деятельности должностного лица, – сообщили в суде. – В судебное заседание привлекаемое к административной ответственности лицо не явилось, в связи с чем дело об административном правонарушении было рассмотрено в отсутствие правонарушителя».

Решение было вынесено с учетом доказательств, представленных приставами. Мировой судья пришел к выводу, что орловчанка препятствовала законной деятельности должностного лица, то есть совершила административное правонарушение. Учитывая его характер и данные о личности правонарушителя, ее имущественного положения, мировой судья назначил женщине административный штраф в размере 1000 рублей.

ИА “Орелград”