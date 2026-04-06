Сахкомибинат «Отрадинский» не смог оправдаться за гибель рыбы

Орловское предприятие ещё раз попыталось оспорить судебное решение.

Однако вердикт оказался тем же. Сахарный комбинат уже в третий раз признали виновным в массовой гибели рыбы.

Факт загрязнения реки Оки установила прокуратура. Экологическое ЧП случилось в 2024 году в августе во Мценском районе у деревни Нарыково. Природные свойства реки изменились, что и привело к печальным последствиям.

Эксперты установили, что источником загрязнения стали неочищенные промышленные сточные воды АО «Сахарный комбинат «Отрадинский»». Содержание загрязняющих веществ в этих стоках по ряду позиций оказалось превышено в 160 раз.

Погибло около 6700 экземпляров различных видов рыб. Прокуратура потребовала от предприятия возместить ущерб и выплатить около 43 миллионов рублей.

Ранее дело слушали во Мценском районном суде. Там встали на сторону надзорного ведомства. Ответчик попытался обжаловать это решение в областной инстанции, но потерпел неудачу.

Затем компания обратилась в судебную коллегию по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции. Как сообщает прокуратура Орловской области, решения нижестоящих инстанций оставлены без изменения.

