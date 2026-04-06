Орловские чиновники проведут «пятничник»

6.4.2026 | 13:01 ЖКХ, Новости

10 апреля они выйдут на коллективную уборку.

Фото Андрея Клычкова

Об этом на сегодняшнем совещании в региональной администрации объявил губернатор Андрей Клычков.

«Неправильно было бы просить людей выйти на уборку в предпасхальный день, поэтому мы решили начать уборку в пятницу, по аналогии с уборкой снега зимой», – пояснил он.

Напомним, что общеобластной субботник состоится 18 апреля. Именно в Орле пройдут две таких акции — 18-го и 25-го.

Губернатор особо отметил, что требуется сделать уборку на воинских мемориалах — чтобы они встретили День Победы в надлежащем состоянии. Кроме того, муниципальным главам рекомендовали обратить особое внимание на низководные мосты, которые освободились от паводка, и привести их в порядок.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU