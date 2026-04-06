В Ливнах скончалась пострадавшая в ДТП

6.4.2026 | 16:29 Новости, Происшествия

Авария произошла 2 апреля на местной Курской улице у дома №54.

Фото: ГАИ Орловской области

Всё случилось около 11 часов 30 минут, рассказали в ГАИ Орловской области. Мужчина 1979-го года рождения ехал на автомобиле «Шевроле Нива» со стороны Воронежской в сторону Беляева. Проезжую часть переходила женщина 1962-го года рождения.

Произошло столкновение. Пострадавшую госпитализировали в Ливенскую ЦРБ.

Как сообщает «Принт-ТВ», немолодая женщина не смогла оправиться после травмы, хотя медики боролись за её жизнь. Сегодня она скончалась.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

