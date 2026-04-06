В Ливнах скончалась пострадавшая в ДТП

Авария произошла 2 апреля на местной Курской улице у дома №54.
Всё случилось около 11 часов 30 минут, рассказали в ГАИ Орловской области. Мужчина 1979-го года рождения ехал на автомобиле «Шевроле Нива» со стороны Воронежской в сторону Беляева. Проезжую часть переходила женщина 1962-го года рождения.
Произошло столкновение. Пострадавшую госпитализировали в Ливенскую ЦРБ.
Как сообщает «Принт-ТВ», немолодая женщина не смогла оправиться после травмы, хотя медики боролись за её жизнь. Сегодня она скончалась.
