В Ливнах скончалась пострадавшая в ДТП

Авария произошла 2 апреля на местной Курской улице у дома №54.

Всё случилось около 11 часов 30 минут, рассказали в ГАИ Орловской области. Мужчина 1979-го года рождения ехал на автомобиле «Шевроле Нива» со стороны Воронежской в сторону Беляева. Проезжую часть переходила женщина 1962-го года рождения.

Произошло столкновение. Пострадавшую госпитализировали в Ливенскую ЦРБ.

Как сообщает «Принт-ТВ», немолодая женщина не смогла оправиться после травмы, хотя медики боролись за её жизнь. Сегодня она скончалась.

