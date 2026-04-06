На Орловщине стартовала «Монетная неделя»

С сегодняшнего дня по 18 апреля можно обменять мелочь.

Монеты можно будет заменить на наличные деньги либо получить соответствующую сумму на свой счёт. Акцию поддерживают отдельные банки и магазины. Адреса, где принимают мелочь, можно узнать на сайте акции.

«Монетная неделя» проводится по всей стране при поддержке Центробанка. Как правило, акция проходит дважды в году — весной и осенью, напомнили на официальном портале Орловской области.

В 2025-м в рамках этих мероприятий орловцы вернули в оборот около 2 миллионов монет на общую сумму около 8 миллионов рублей.

ИА «Орелград»