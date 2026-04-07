Маршрут «Орёл – Мценск» усилят новыми автобусами

Это произойдёт в связи с дачным сезоном.

На маршрут выйдут автобусы ЛиАЗ‑5292 и «ПАЗ Вектор Next 8.8». Первая модель перевозит до 110 пассажиров. Вторая — до 60. Новость сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Как отмечает источник, данные транспортные средства приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. Новые автобусы заменят ПАЗы старых и маловместительных моделей.

«На проезд по межмуниципальным маршрутам действует единый социальный проездной билет, поэтому льготники могут совершать безлимитное количество поездок даже с пересадками», – напомнили в пресс-службе.

