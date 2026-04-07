Орловцев оштрафовали за видео с последствиями атак БПЛА

Нарушения выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму Управления МВД по Орловской области совместно с коллегами из Управления ФСБ по Орловской области. Двое жителей региона разместили в интернете видеозаписи с последствиями атак беспилотников. Известно, что это мужчины в возрасте 30 и 46 лет. Публикации произошли в разное время.

На нарушителей составили протоколы. Мировые судьи признали обоих виновными и оштрафовали каждого на три тысячи. Дело рассматривалось в Орловском округе. Информацию сообщили в пресс-службе Управления МВД по региону.

Напомним, что норма закреплена в региональном законодательстве (часть 1 статьи 9.10 Закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения»). Должностные лица могут оштрафовать на 20 тысяч рублей, юридические — на 50 тысяч.

