На Орловщине подрядчика обвиняют в хищении из бюджета

Сумма нанесённого ущерба оценивается в полмиллиона рублей.

К настоящему моменту уголовное дело не только возбуждено, но уже передано в Глазуновский районный суд. Фигуранту вменяется статья «мошенничество» (159, часть 3).

Известно, что это коммерческий директор ООО «РДУ 1». Ещё в 2021-м году районная администрация заключила с этой компанией контракт на ремонт дороги местного значения.

Объект находился в самой Глазуновке. Работы проводились в рамках соответствующей муниципальной программы.

Как сообщает прокуратура Орловской области, коммерческий директор ООО, используя служебное положение, сначала не выполнил обязательства в полном объёме, а затем представил заказчику документы с ложными сведениями. В итоге райадминистрация потеряла около 500 тысяч рублей.

«В рамках расследования дела на земельный участок, принадлежащий обвиняемому, наложен арест», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»