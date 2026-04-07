В Орле посадили первые в этом году цветы

Это виолы и цинерарии.

Сегодня в областном центре стартовал весенний сезон декоративного садоводства. Работы выполняют сотрудницы учреждения «Спецавтобаза».

Как сообщает пресс-служба Администрации Орла, пока что в городе сажают виолы и цинерарии. Данные сорта отличаются морозостойкостью. Они способны выдерживать температуры до минус пяти градусов.

За ближайшие два дня планируется высадить около 7000 кустов. Кроме того, из земли уже начали пробиваться ростки тюльпанов, высаженных «под зиму».

