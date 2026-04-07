В Орле посадили первые в этом году цветы

7.4.2026 | 12:11 Новости, Общество

Это виолы и цинерарии.

Фото: Администрация Орла

Сегодня в областном центре стартовал весенний сезон декоративного садоводства. Работы выполняют сотрудницы учреждения «Спецавтобаза».

Как сообщает пресс-служба Администрации Орла, пока что в городе сажают виолы и цинерарии. Данные сорта отличаются морозостойкостью. Они способны выдерживать температуры до минус пяти градусов.

За ближайшие два дня планируется высадить около 7000 кустов. Кроме того, из земли уже начали пробиваться ростки тюльпанов, высаженных «под зиму».

Фото: Администрация Орла
Фото: Администрация Орла

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

