В Орле покажут спектакль, созданный участниками СВО

7.4.2026 | 16:15 Культура, Новости, Общество, СВО

Показ состоится в КДЦ «Металлург» на этой неделе.

Фото: КДЦ «Металлург»

Спектакль под названием «Позывной «Лютик»» можно будет увидеть 9 апреля в 18:00. Адрес культурно-досугового центра – улица Металлургов, 17.

Ранее его увидели в других городах России — в том числе в Москве, Волгограде, Екатеринбурге, Уфе, Красноярске и Новосибирске. Показы прошли с успехом.

Спектакль является частью масштабного проекта «Отчизна», который реализуют ветераны легендарного штурмового батальона «Сомали», а также выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Он получил высокую оценку Государственной Думы и Министерства культуры.

В постановке заняты молодые актеры. После представления зрители смогут пообщаться с создателями спектакля.

Возрастное ограничение: 12+

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU