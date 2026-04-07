В Орле покажут спектакль, созданный участниками СВО

Показ состоится в КДЦ «Металлург» на этой неделе.

Спектакль под названием «Позывной «Лютик»» можно будет увидеть 9 апреля в 18:00. Адрес культурно-досугового центра – улица Металлургов, 17.

Ранее его увидели в других городах России — в том числе в Москве, Волгограде, Екатеринбурге, Уфе, Красноярске и Новосибирске. Показы прошли с успехом.

Спектакль является частью масштабного проекта «Отчизна», который реализуют ветераны легендарного штурмового батальона «Сомали», а также выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Он получил высокую оценку Государственной Думы и Министерства культуры.

В постановке заняты молодые актеры. После представления зрители смогут пообщаться с создателями спектакля.

Возрастное ограничение: 12+

