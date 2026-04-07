На Орловщине стартовал конкурс «Спасибо, доктор!»

Его проводит орловский филиал страховой компании «СОГАЗ-Мед».

Жителям региона предлагается выбрать лучших врачей системы обязательного медицинского страхования. Организаторов интересуют именно положительные отзывы о работе медиков.

Рассказать о «своём» докторе можно несколькими способами.

Так, можно заполнить специальную форму на сайте компании. Кроме того, принимаются и «бумажные» отзывы (их надо класть в специальные урны, установленные в офисах орловского филиала «СОГАЗ-Мед»).

Победят те врачи, которые наберут наибольшее число положительных откликов. Итоги конкурса подведут с 21 по 26 мая.

