На Орловщине стартовал конкурс «Спасибо, доктор!»

7.4.2026 | 14:50 Медицина, Новости

Его проводит орловский филиал страховой компании «СОГАЗ-Мед».

Жителям региона предлагается выбрать лучших врачей системы обязательного медицинского страхования. Организаторов интересуют именно положительные отзывы о работе медиков.

Рассказать о «своём» докторе можно несколькими способами.

Так, можно заполнить специальную форму на сайте компании. Кроме того, принимаются и «бумажные» отзывы (их надо класть в специальные урны, установленные в офисах орловского филиала «СОГАЗ-Мед»).

Победят те врачи, которые наберут наибольшее число положительных откликов. Итоги конкурса подведут с 21 по 26 мая.

ИА «Орелград»


