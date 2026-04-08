«Брянская мясная компания» засудила орловского фермера за прожорливых овец

Агрохолдингу были причинены убытки.

24 апреля 2025 года на поле озимой пшеницы в Дмитровском районе Орловской области был обнаружен бесконтрольный выпас около 250 овец, принадлежащих фермеру. В результате посевы на площади 3 га были уничтожены.

Факт потравы зафиксирован комиссионным актом от 25 апреля 2025 года с участием самого фермера (он подписал акт без замечаний), а также материалами проверки полиции и фотографиями.

В ходе рассмотрения иска в Арбитражном суде Орловской области фермер утверждал, что ущерб документально не подтверждён, а посевы могли восстановиться. Суд отклонил эти доводы, указав, что поедание пшеницы в фазе «начало трубкования» приводит к гибели растений.

Суд взыскал реальный ущерб (затраты на удобрения, семена, ГСМ, средства защиты, зарплату), упущенную выгоду (неполученная прибыль от урожая) — всего 140 тысяч рублей. Примечательно, что прекращение деятельности КФХ не повлияло на решение.

ИА “Орелград”