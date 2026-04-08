«Брянская мясная компания» засудила орловского фермера за прожорливых овец

8.4.2026 | 6:05 Закон и порядок, Новости

Фото: alice.yandex

24 апреля 2025 года на поле озимой пшеницы в Дмитровском районе Орловской области был обнаружен бесконтрольный выпас около 250 овец, принадлежащих фермеру. В результате посевы на площади 3 га были уничтожены.

Факт потравы зафиксирован комиссионным актом от 25 апреля 2025 года с участием самого фермера (он подписал акт без замечаний), а также материалами проверки полиции и фотографиями.

В ходе рассмотрения иска в Арбитражном суде Орловской области фермер утверждал, что ущерб документально не подтверждён, а посевы могли восстановиться. Суд отклонил эти доводы, указав, что поедание пшеницы в фазе «начало трубкования» приводит к гибели растений.

Суд взыскал  реальный ущерб (затраты на удобрения, семена, ГСМ, средства защиты, зарплату), упущенную выгоду (неполученная прибыль от урожая) — всего 140 тысяч рублей. Примечательно, что прекращение деятельности КФХ не повлияло на решение.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU