Опубликован приговор бизнесмену Аркадию Николаеву, который наехал на полицейских

Житель Орла утверждал, что правоохранитель сам прыгнул на капот.

7 апреля 2024 года сотрудники полиции получили информацию о том, что Николаев находится в федеральном розыске как лицо, скрывшееся от следствия. Им было поручено установить его местонахождение и доставить в УМВД.

Обнаружив бизнесмена в магазине в Орле, правоохранители потребовали проследовать с ними. Мужчина отказался, выбежал из магазина, сел в свой автомобиль «Audi Q5» и заблокировал двери. Несмотря на законные требования полицейских остановиться, он резко начал движение, совершил наезд на первого сотрудника УМВД, который стоял перед машиной, после чего — на второго, находившегося у переднего левого крыла. Николаев продолжил движение по проезжей части, пока не потерял обзор из-за находившихся на капоте людей. Через некоторое время остановился.

В результате один потерпевший получил травму (образовался кровоподтек правой ноги), второй – испытал физическую боль. Суд квалифицировал действия бизнесмена как насилие, которое в момент применения создавало реальную опасность для здоровья представителей власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Аркадий Николаев вину не признал. В судебном заседании он пояснил, что, подъехав к магазину, увидел на улице сотрудников полиции, которым махнул рукой и зашел в здание. Правоохранители последовали за ним. Один из сотрудников УМВД сказал, что нужно дать объяснение.

«Он ему ответил, что занят. После этого направился к выходу. При этом сотрудники полиции ему ничего не говорили. Он пошел к своему автомобилю. Увидев горящий сигнал светофора, ускорил шаг – побежал, чтобы успеть выехать на разрешающий свет. Сев в автомобиль, заблокировал двери, и резким движением выехал с парковочного места. Как вдруг сотрудник полиции, который находился впереди автомобиля, прыгнул к нему на капот. А сотрудник полиции, который находился с левой стороны, оперся о левую стойку машины. Еще один сотрудник, который находился с правой стороны, хватался за ручку двери. Он испугался и медленно начал сбрасывать скорость. С Потерпевший №1 на капоте он проехал метров 8, так как боялся, что при экстренном торможении, последний может получить телесные повреждения. Когда он остановил автомобиль, Потерпевший №1 слез с капота, из внутреннего кармана достал нагрудной знак, надел его, после чего опять залез на капот. <…> Повреждений ни у кого не было, претензий сотрудники полиции к нему не имели».

В суде выступили также два свидетеля защиты — сотрудница магазина, принадлежащего супруге подсудимого, и друг детства. По их словам, полицейские не сообщали Николаеву, что он находится в федеральном розыске. Когда мужчина сел в машину и начал движение, полицейский прыгнул ему на капот. Суд критически отнесся к этим показаниям, поскольку оба свидетеля заинтересованы в благополучном исходе дела для подсудимого.

Советский районный суд назначил в качестве наказания 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Срок исчисляется с момента вступления приговора в силу, с зачетом времени содержания под стражей с 18 апреля 2024 года. Приговор обжаловался, но оставлен без изменения.

