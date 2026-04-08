Глава Ливен Сергей Трубицин рассказал о пользе обратной связи

За год градоначальник и его замы лично приняли 92 обращения граждан.

Глава города Ливны Сергей Трубицин представил свой отчетный доклад за 2025 год, в котором особо подчеркнул: умение слушать и слышать граждан — ключевой аспект работы муниципального служащего, обеспечивающий открытость, объективность и справедливое решение местных проблем. «Это способствует выстраиванию доверительных отношений с населением, что критически важно для эффективного управления, оперативного реагирования на запросы жителей», – отметил Трубицин.

Озвученная статистика гласит, что в прошлом году в ходе личных приемов глава города и его заместители приняли 92 обращений граждан. В адрес администрации поступило 1300 обращения, или на 162 обращения меньше, чем годом ранее. На все электронные площадки за 2025 год поступило 344 обращения и сообщения. Кроме того, из социальных сетей через компонент «Инцидент-менеджмент» Платформы обратной связи в 2025 году поступил 2691 сигнал об инцидентах. Для сравнения, в 2024 году было зарегистрировано 5095 инцидентов.

«Этот формат обеспечивает прямой диалог с жителями, помогает определять проблемные точки, оперативно реагировать на них, устраняя недостатки в сфере благоустройства, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, – пояснил Сергей Трубицин. – Все большее значение в современном мире приобретает виртуальное пространство. Огромное влияние на формирование общественного мнения оказывает содержание и форма подачи материалов. В ежедневном режиме размещаются публикации на официальных страницах в социальных сетях главы города».

Напомнил он и о формате прямого эфира, в который глава города выходит с апреля 2022 года. Этот формат помогает оперативно выявлять болевые точки и решать проблемные вопросы, акцентирует градоначальник. В 2025 году было проведено 20 прямых эфиров, что соответствует уровню 2024 года. Кроме того, в 2025 году был создан официальный канал администрации города в российском мессенджере МАХ.

Ежемесячно более 15 инфоповодов о ходе реализации национальных проектов размещается в автоматизированной системе «Контент», рост по сравнению с 2024 годом составил 10 процентов, – добавил Сергей Трубицин. – В конце декабря в Орле был проведен «Фестиваль госпабликов – 2025», на котором подвели итоги работы администраторов официальных страниц государственных и муниципальных учреждений в соцсетях. Госпаблики администрации города получили высокую оценку экспертов и руководства региона».

