Губернатор приказал экономить бюджетные средства

Глава региона обновил меры по обеспечению исполнения областного бюджета.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в постановление правительства Орловской области от 12 декабря 2025 года № 816 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета». В частности, в документе появился новый пункт. Он предписывает главным распорядителям бюджетных средств «в целях повышения эффективности использования средств областного бюджета обеспечить направление экономии, образовавшейся по результатам проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Орловской области».

Иными словами, речь идет о сфере государственных и муниципальных закупок, которыми занимаются организации и учреждения бюджетной сферы. Что-то они закупают у единственных поставщиков, и на таких закупках бюджетных средств не сэкономишь. Но заказчики также проводят аукционы, предусматривающие конкурентный способ определения поставщика или подрядчика. И вот тут открывается возможность для экономии, ведь победителем таких торгов объявляют того, кто предложит наименьшую цену исполнения контракта.

Губернатор также утвердил «Правила направления экономии по результатам проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Орловской области». Данный документ обязывает главных распорядителей бюджетных средств направлять сэкономленные при закупках деньги исключительно на обеспечение расходов на оплату труда своих работников и взносов по обязательному социальному страхованию на такие выплаты. То есть экономия фактически пойдет в карманы чиновников.

Но глава региона разрешил также направлять сэкономленные средства на социальные выплаты населению – «в случае недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, на их исполнение». Главных распорядителей бюджетных средств губернатор также обязал ежемесячно отчитываться о достигнутой экономии перед областным департаментом финансов.

