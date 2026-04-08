Орловские предприниматели пришли с вопросами к прокурору

Прокурор и бизнес-омбудсмен провели совместный личный прием.

И.о. прокурора Орловской области Юрий Пахолков совместно с региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей Евгением Лыкиным провели совместный личный прием. Последние обратились по вопросам, касающимся нарушений сроков расследования уголовных дел. «Юрий Пахолков ответил на поступившие вопросы, разъяснил положения действующего законодательства. Результаты рассмотрения поступивших обращений поставлены и.о. прокурора области на личный контроль», – сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Напомним, Евгений Лыкин ранее представил свой итоговый доклад и назвал в нем системные проблемы, препятствующие развитию бизнеса. Первый фактор – несоразмерность административного наказания совершенному деянию. По мнению правозащитника, размеры устанавливаемых КоАП РФ административных штрафов должны обладать «разумным сдерживающим эффектом, необходимым для соблюдения находящихся под защитой административно-деликтного законодательства запретов».

Но в настоящее время за совершенное административное правонарушение назначается наказание, порой, более строгое, чем за преступление. Из-за этого, по мнению бизнес-омбудсмена, разрушается системность действующего законодательства за счет стирания грани между правонарушением и преступлением. Также нарушается принцип справедливости, который требует соразмерности наказания характеру и степени общественной опасности совершенного деяния.

В качестве выхода предлагается пересмотреть правила снижения минимальных размеров административных штрафов и расширить сферы применения более мягких альтернативных санкций и освобождения от административной ответственности в случае деятельного раскаяния нарушителя и добровольного устранения допущенных нарушений и их последствий. Предлагается также предусмотреть дифференциацию размеров административных штрафов для различных категорий юридических лиц. Необходимо провести мониторинг составов административных правонарушений и санкций с позиции соразмерности наказания опасности совершенного деяния, добавляет бизнес-омбудсмен.

Второй сдерживающий фактор – высокая налоговая нагрузка в связи с уплатой НДС на субъектов бизнеса, занятых в человекоемких отраслях, где «входящий» НДС стремится к нулю при высоких затратах на фонд оплаты труда (более 55 процентов). Обязанность уплаты НДС, по мнению бизнес-омбудсмена, ведет к убыточности, препятствует расширению бизнеса путем трудоустройства новых работников и приводит к теневой занятости, чем существенно ограничивается возможность увеличения заработной платы сотрудникам.

«Как следствие, с целью сохранения бизнеса субъекты вынуждены прибегать к различным способам оптимизации своей деятельности путем дробления или ухода от официального трудоустройства работников (теневая занятость), – следует из доклада Евгения Лыкина. – Отмечено, что освобождение от уплаты НДС организаций, занятых в человекоемких отраслях, по аналогии с общепитом обеспечит постепенное увеличение выручки компаний, а также прирост численности работников, будет способствовать обелению отрасли и отказу от схем дробления бизнеса. Снижение налоговой нагрузки путем освобождения от НДС также выступит в качестве дополнительного резерва для повышения заработной платы работников».

