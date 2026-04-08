22-летний орловец утонул в реке Цон

Об этом сообщает орловское управление МЧС.

Вызов поступил накануне около 15:30 из посёлка Знаменка (Орловского муниципального округа). Очевидец сообщил, что в реку упал молодой парень.

Спасатели извлекли тело из воды и передали полиции. По предварительным данным, орловец занимался рыбалкой. Однако во всех обстоятельствах предстоит разобраться правоохранительным органам.

Это первый случай гибели на воде в Орловской области в этом году.

Всего за последние сутки сотрудники регионального Управления МЧС выезжали на вызовы пять раз (во всех случаях — не на пожары, а на помощь гражданам).

ИА «Орелград»