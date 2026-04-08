22-летний орловец утонул в реке Цон

8.4.2026 | 10:51 Новости, Происшествия

Об этом сообщает орловское управление МЧС.

Фото: УМЧС по Орловской области

Вызов поступил накануне около 15:30 из посёлка Знаменка (Орловского муниципального округа). Очевидец сообщил, что в реку упал молодой парень.

Спасатели извлекли тело из воды и передали полиции. По предварительным данным, орловец занимался рыбалкой. Однако во всех обстоятельствах предстоит разобраться правоохранительным органам.

Это первый случай гибели на воде в Орловской области в этом году.

Всего за последние сутки сотрудники регионального Управления МЧС выезжали на вызовы пять раз (во всех случаях — не на пожары, а на помощь гражданам).

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

