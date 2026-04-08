В ЗАО «Куракинское» выявили ветеринарные нарушения

8.4.2026 | 11:33 Закон и порядок, Новости

Проверку проводило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Визит состоялся на днях. Он носил обязательный и профилактический характер. Сотрудники ведомства побывали на ферме предприятия, расположенной в Свердловском районе.

К самой продукции претензий не возникло. Однако были выявлены существенные нарушения, допущенные при содержании животных.

Так, оказалось, что на одной из площадок не установлен барьер с дезинфекционными растворами, не замерзающими при отрицательных температурах. Отсутствие такой преграды делает предприятие уязвимым перед инфекциями, которые переносятся на колёсах транспортных средств.

Также не были созданы необходимые условия для обеззараживания подошв обуви. Перед входами в животноводческие помещения должны были находиться коврики или кюветы с дезинфицирующим раствором, пропитанным поролоном или опилками.

Кроме того, оказалось, что лошади, живущие на ферме, не промаркированы вовсе. Среди мелкого рогатого скота ушные бирки имелись, но не у всех.

«Хозяйству выдано предписание об устранении выявленных нарушений в установленный срок», – указали в ведомстве.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

