В Орле расширяют производство керамогранита

ООО «Керама Марацци» планирует запуск новой линии.

Правда, это должно произойти только в 2029 году в марте. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Накануне Андрей Клычков посетил несколько предприятий, которые работают на территории индустриального парка «Орёл».

«ООО «Керама Марацци» реализуется крупный инвестиционный проект по созданию производственного комплекса керамогранита ГРЕС 5-6», – напомнили в пресс-службе.

Первую линию запустили в 2024 году. Ожидается, что после запуска второй общая производственная мощность позволит выпускать до шести миллионов квадратных метров продукции в год.

Бюджет данного проекта составляет 5,2 миллиарда рублей.

«Сегодня в промышленном комплексе Орловской области успешно работают более тысячи предприятий. Они дают 20% валового регионального продукта и более трети объёма налоговых отчислений в бюджет», – отметил губернатор.

