В Орле расширяют производство керамогранита

8.4.2026 | 11:16 Новости, Экономика

ООО «Керама Марацци» планирует запуск новой линии.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Правда, это должно произойти только в 2029 году в марте. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Накануне Андрей Клычков посетил несколько предприятий, которые работают на территории индустриального парка «Орёл».

«ООО «Керама Марацци» реализуется крупный инвестиционный проект по созданию производственного комплекса керамогранита ГРЕС 5-6», – напомнили в пресс-службе.

Первую линию запустили в 2024 году. Ожидается, что после запуска второй общая производственная мощность позволит выпускать до шести миллионов квадратных метров продукции в год.

Бюджет данного проекта составляет 5,2 миллиарда рублей.

«Сегодня в промышленном комплексе Орловской области успешно работают более тысячи предприятий. Они дают 20% валового регионального продукта и более трети объёма налоговых отчислений в бюджет», – отметил губернатор.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU