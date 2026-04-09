«Ливны Сахар» обязали установить очистные сооружения

Суд отвел предприятию на это 18 месяцев.

Как сообщает Ливенский районный суд, решение принято по иску Орловского природоохранного межрайонного прокурора, выступившего в интересах неопределенного круга лиц, В качестве ответчика в судебном процессе выступило предприятие «Ливны сахар». Прокурор просил о понуждении ответчика к устранению нарушений законодательства.

Из иска следовало, что надзорное ведомство отреагировало на информацию, появившуюся в средствах массовой информации. Кроме того, в прокуратуру обращались и сами граждане. Они сообщали о сбросах сточных вод в реку Сосна. Прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране водных объектов и среды обитания водных биоресурсов и выявила нарушения при использовании водного объекта.

«В результате проверки установлено, что ООО «Ливны Сахар» осуществляет производство сахара, в ходе которого сточные воды сбрасываются в реку Сосна, – следует из информации пресс-службы Ливенского районного суда. – По результатам проведенных лабораторных исследований выявлено, что в пробах природных вод реки Сосна имеются превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ».

Орловский природоохранный межрайонный прокурор еще в декабре 2025 года внес в адрес предприятия представление, однако и после этого нарушения не были устранены. И тогда прокурор обратился в суд, указав в своем иске, что по закону не допускается деятельность, которая причиняет вред водному объекту и создает угрозу причинения вреда водным биологическим ресурсам, ухудшает среду их обитания.

Также прокурор указал на несоблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду. Истец просил обязать компанию в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу «обеспечить соблюдение условий водопользования путем оснащения системы водоотведения очистными сооружениями для очистки производственных сточных вод перед сбросом в водный объект – реку Сосна».

То есть речь шла не о запрете сточных вод, а об установке оборудования, которое позволяет доводить химический состав сточных вод до нормативных значений, разрешенных законом. Суд посчитал требования прокурора обоснованными и подлежащими удовлетворению, но отвел предприятию не 12, а 18 месяцев на установку очистных сооружений. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке, добавили в пресс-службе Ливенского районного суда.

ИА “Орелград”