Орловец пытался вынести из магазина около 50 шоколадок

Его задержали с помощью Росгвардии.

Несколько инцидентов произошло в областном центре на площади Мира. Известно, что в кражах подозревается мужчина 1984-го года рождения.

По текущей версии, орловец пришёл в сетевой магазин, взял шоколадки и спрятал их в кармане своей куртки. Затем он вышел наружу, не оплатив покупку. Однако его действия зафиксировала видеокамера.

Уже на следующий день мужчина пришёл на ту же торговую точку. Сотрудники магазина, заметив его, вызвали Росгвардию.

Орловца задержали. Оказалось, что он снова взял в магазине шоколад, но не оплатил его. Росгвардейцы передали нарушителя полицейским для дальнейших разбирательств.

«В общей сложности мужчина похитил около пятидесяти шоколадок, сумма ущерба составила семь тысяч рублей», – указали в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

