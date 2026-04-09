В Орле здание на Колхозной переделают в ТЦ

9.4.2026 | 11:46

Арендатор согласовал с властями эскизный проект.

Фото: vestiorel.ru

Как сообщают «Вести-Орёл», восстановительные работы начнутся после завершения всех бюрократических процедур.

Напомним, что здание построено в 1975-м году. Здесь находился «Межшкольный учебный комбинат №1». Впоследствии постройку передали поликлинике №3. Здесь планировалось создать филиал медицинского учреждения, но эти планы так и не воплотились в жизнь.

В 2024-м году после торгов ООО «Развитие.» взяло здание в аренду — за 1 рубль в месяц, но с условием проведения восстановительных работ. Сообщалось, что они должны завершиться либо к июлю 2026 года (в случае капремонта) или к июлю 2027 года (в случае реконструкции). Потом арендатор получит право эксплуатировать здание, а городские власти смогут брать с компании полную стоимость аренды.

ИА «Орелград»


