Орловское УФАС признало ненадлежащей рекламу банка

Ролик мог создавать упрощенное и искаженное представление об условиях акции.

Орловское УФАС отреагировало на обращение гражданина, просившего оценить законность рекламы банка, которая распространялась одной из радиостанций. В частности, в ролике говорилось: «Пригласите родителей в Т-Банк. Вам до 3000 рублей, а им удобный и безопасный банк». Антимонопольный орган проверил, так ли это на самом деле.

«Согласно информации на сайте банка для получения обещанного в рекламе вознаграждения («Вам до 3000 рублей») потребитель и приглашенное лицо обязаны выполнить ряд существенных условий, которые полностью отсутствовали в радио сообщении, – пояснила пресс-служба Орловского УФАС. – Служба возбудила дело, признала рекламу ненадлежащей. Организации грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ».

По данным ведомства, в 2025 году в адрес регионального Управления ФАС поступило 104 заявления с сообщениями о признаках нарушения законодательства РФ о рекламе. Писали антимонопольщикам и простые граждане, и организации, и органы власти. По результатам рассмотрения заявлений было возбуждено 34 дела по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе.

По итогам рассмотрения антимонопольных дел пять из них было прекращено, поскольку при проверке факты допущенных нарушений не подтвердились. В результате антимонопольщики за год выдали нарушителям шесть предписаний об устранении допущенных нарушений. Пять из них уже исполнены, одно находится на стадии исполнения.

В ведомстве отмечают, что и в прошлом, и в текущем году наблюдается поступление большого количества обращений в отношении рекламы, которая распространяется в интернете. Заявители часто жалуются на сомнительную, с их точки зрения, рекламу финансовых услуг. Некоторые указывают, что реклама, на их взгляд, недостоверна, либо пишут об отсутствии части существенной информации в рекламе. Все такие сигналы антимонопольный орган изучает.

В качестве примера УФАС приводит дело, возбужденное в отношении компании ООО МКК «А Деньги» (рекламодателя) и ООО «Эмджиком» (рекламораспространителя). В рекламе сообщалось о возможности получить «Онлайн заем под 0%. Без залогов. Без справок». Комиссия изучила ее, и в результате данная реклама был признана нарушающей требования части 3 статьи 28 и части 7 статьи 5 Закона «О рекламе». По итогам рассмотрения дела было возбуждено административное производство и применены меры административного взыскания.

