Орловцев начали записывать на «Тотальный диктант»

В этом году написать диктант можно будет на двух региональных площадках.

Регистрация участников стартовала на официальном сайте международной просветительской акции «Тотальный диктант – 2026». Он пройдет 18 апреля, начало написания диктанта запланировано на 14 часов. В Орловской области официальным организатором акции и модератором диктанта, как и в предыдущие годы, является Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина. Главная открытая площадка будет расположена именно здесь. Текст диктанта здесь прочтет журналист и писатель Эва Стасюлевич.

«Вторая открытая площадка будет работать в музее-заповеднике Спасское-Лутовиново, – говорят в «Бунинке». – Участники акции смогут погрузиться в атмосферу старинного усадебного дома, классической литературы и удивительной мценской природы, Возможно, это поможет им вдохновиться для того, чтобы написать диктант на «отлично»! На этой площадке текст диктанта прочтет Юлия Тютюнова – доцент кафедры графики и дизайна ОГУ им. И.С. Тургенева, кандидат педагогических наук».

Также будет организована площадка для написания теста TruD. Это проект для тех, кто изучает русский язык как иностранный или неродной и хочет участвовать в акции, но не уверен, что сможет написать оригинальный текст диктанта, добавили организаторы. В этом году тотальный диктант напишут не только в Орловской области и других регионах России, но и еще в 54 странах по всему миру. Акция пройдет уже в 23-й раз, причем офлайн-площадки будут открыты на всех шести континентах.

В России написать «Тотальный диктант» очно можно будет более чем в 1000 населенных пунктах, а за рубежом участников будут ждать площадки в 140 городах. Впервые после продолжительного перерыва акция в очном формате пройдет и в четырех новых регионах нашей страны. В 2026 году автором текста диктанта выбран писатель Алексей Варламов, лауреат премии «Большая книга», ректор Литературного института имени А. М. Горького.

Текст «Тотального диктанта» будет посвящен детству Александра Сергеевича Пушкина. Официальной столицей «Тотального диктанта» в этом году выбран город Улан-Удэ. Принять участие в акции можно будет и в режиме онлайн. Напомним, что «Тотальный диктант» — это ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной. Первый диктант провели в 2004 году студенты Гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета.

«В этом году на базе Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина пройдет ежегодная акция фонда «Тотальный диктант» для учеников младшей школы «Недиктант. Дети». Вместо написания текста под диктовку участникам предлагается выполнить необычные, интересные задания с опорой на текст. Текст для «Недиктанта» пишется автором «Тотального диктанта» текущего года», – добавили в «Бунинке».

