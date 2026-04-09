Субботин поделился мнением о строительстве моста в Гати

Роликов не видел, денег на строительство тоже, сообщил член правительства Орловской области.

Вопрос возник на заседании комитета заксобрания региона.

Депутат Виталий Рыбаков рассказал, что в половодье ездил в Гать. 60 километров объезд. На пару недель жители нескольких крупных населенных пунктов оторваны от города.

«Может, стоит включить на перспективу. Там много людей живет. Отрезаем массив от цивилизации, так сказать», – высказался он.

По словам Алексея Субботина, такие крупные проекты требуют включения в инвестиционную программу.

«На сегодняшний день такого нормативного документа не существует», – сообщил чиновник.

Также он не разделил стремления жителей ради всесезонной переправы затевать масштабную стройку. «Что же будут делать жители, когда мост на длительное время закроется на реконструкцию?» – задался вопросом Субботин.

Хотя депутаты не должны отвечать на такие вопросы, они всё же предложили обеспечить доступность с помощью понтонного моста.

«Нет земли», – пояснил Субботин.

Напомним, на этом же факторе настаивает губернатор Орловской области Андрей Клычков.

ИА “Орелград”