Западный обход Орла получит опережающее финансирование

9.4.2026 | 17:05

«Технологический перерыв» не должен повлиять на сроки.

На сегодняшнем заседании профильного комитета облсовета прогнозом поделился член правительства Орловской области. По словам Алексея Субботина, на 2026 год на проект было доведено финансирование в размере 24 миллион рублей. Решён вопрос о дополнительном финансировании, чтобы подрядчик продолжил строить объездную теми же опережающими темпами.

«Доведение финансирования, корректировка контракта и – дальше в бой», – высказался Алексей Субботин.

ИА “Орелград”


