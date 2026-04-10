Амчане публично обсудят казенные доходы и расходы

Отчет об исполнении бюджета города Мценска за 2025 год вынесен на слушания.

Глава города Мценска Андрей Беляев утвердил отчет об исполнении бюджета города Мценска за 2025 год и поручил специально созданной им комиссии провести 13 апреля публичные слушания. Итоговый документ слушаний вместе с отчетом затем рассмотрят и примут к сведению депутаты Мценского горсовета. По итогам рассмотрения они вправе дать администрации города и главным распорядителям бюджетных средств свои рекомендации, в том числе сформулированные с учетом мнения участников публичного обсуждения.

Из отчета следует, что доходы бюджета Мценска в прошлом году составили 1,736 миллиарда рублей и увеличились на 330,8 миллиона рублей по сравнению с 2024 годом. Сумма собственных налоговых и неналоговых доходов составила 487,9 миллиона рублей, превзойдя показатель 2024 года на 124,5 миллиона рублей. Расходная часть городского бюджета за 2025 год составила 1,688 миллиарда рублей, или на 279,8 миллиона рублей больше, чем в 2024 году.

В целом за 2025 год были профинансированы все расходы, принятые к исполнению в бюджете города Мценска. Приоритет отдавался защищенным и социально-значимым статьям расходов бюджета. «При расходовании средств выдержана политика приоритетного направления их в социальную сферу, на содержание которой направлено 1,094 миллиарда рублей, или 64,8 процента от общего объема расходов», – сообщил ранее по этому поводу Андрей Беляев, выступая перед депутатами горсовета.

По его данным, по разделу «Образование» в прошлом году было потрачено 884,1 миллиона рублей (52,4 процента всех расходов), по разделу «Культура, кинематография» – 144,7 миллиона рублей (8,5 процента), по разделу «Социальная политика» – 50,6 миллиона рублей (3 процента), по разделу «Физическая культура и спорт» – 14,7 миллиона рублей (0,8 процента). Также стоит отметить, что бюджет города Мценска за 2025 год был исполнен с профицитом в сумме 48,268 миллиона рублей.

