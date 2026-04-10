Два орловских бизнесмена попались на торговле «санкционкой»

По постановлению прокурора они уже привлечены к административной ответственности.

Как сообщила Орловская транспортная прокуратура, в ходе планового надзора сразу у двух индивидуальных предпринимателей в городе Орле было выявлено более 50 килограммов продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации. Речь идет о так называемой санкционной продукции, ввоз которой был запрещен в качестве ответной меры на санкции, введенные коллективным Западом.

«Товары продавались без надлежащей маркировки, а также иных документов и могли представлять угрозу жизни и здоровью граждан, – пояснили в Орловской транспортной прокуратуре. – Небезопасные продукты изъяты из оборота и уничтожены».

Кроме того, по результатам проведенной проверки надзорное ведомство внесло нарушителям представления. Не обошлось и без наказания: индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ (нарушение правил хранения, использования и реализации подкарантинной продукции), санкции которой предусматривают наложение штрафа в размере до 10 тысяч рублей. Постановления еще не вступили в законную силу.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Орловской области рассказало, как выбрать безопасный продукт в магазине. Специалисты говорят, что нужно учитывать несколько ключевых факторов: маркировка, целостность упаковки, срок годности, условия хранения, внешний вид и запах продукта. В частности, маркировка пищевой продукции должна содержать следующие сведения: наименование; состав; количество; дату изготовления; срок годности; условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем и тому подобное.

ИА “Орелград”