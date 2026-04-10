Орловца осудили за крупную кражу с базы отдыха

Мужчина действовал вместе с подельниками.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила в силе наказание, назначенное местному жителю Орловским районным судом. Мужчина был признан виновным по нескольким эпизодам преступной деятельности. Его действия квалифицированы следствием и судом по статье 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества). По совокупности преступлений подсудимому назначили 3 года 6 месяцев принудительных работ в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исправительной системы, с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства ежемесячно.

По приговору суда первой инстанции орловец был признан виновным и осужден за кражу, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере. Было установлено, что он вместе с подельниками совершал кражи в период с октября 2024 года по апрель 2025 года. Преступления были совершены на территории Орловского муниципального округа, а именно на базе отдыха «Андриабуж».

Подельники вскрывали двери жилых домиков и хозяйственных помещений и похищали оттуда чужое имущество. В перечне украденных вещей и предметов фигурировали электроинструменты, бочки, гвозди, саморезы, шурупы, утеплитель, электровентилятор, спасательные жилеты и круги, весла, болгарка, двухместная надувная лодка, садовые ножницы, гидравлический домкрат и пр.

Также похитители унесли с собой шесть дубовых столов, 20 деревянных стульев, 28 досок, деревянный тес в количестве 12 штук, керамическую плитку и даже часть забора, огораживающего территорию базы отдыха. В апелляционной жалобе осужденный просил приговор изменить: уменьшить объем обвинений и назначить наказания в виде обязательных, а не принудительных работ. Областная коллегия по уголовным делам приговор суда первой инстанции изменила только в части описания преступных действий, а наказание оставила без изменения.

