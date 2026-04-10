Жителям Болховского района обещают хорошую воду

Муниципальная программа «Улучшение водоснабжения и водоотведения в Болховском районе на 2024-2026 годы» продлена на плановый период 2027-2028 годов. Объем финансирования первого этапа ее реализации составляет 12 миллионов рублей. В 2027 и 2028 годах местные власти обещают выделять на ее реализацию из районного бюджета еще по 4 миллиона рублей. Цель программы проста – обеспечение населения Болховского района чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы таковы: планируется увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, до 83 процентов уже к концу 2026 года. Контроль за исполнением программы взяли на себя районный Совет народных депутатов и администрация Болховского района. Местные власти отмечают, что начиная с 2015 года в Болховском районе было отремонтировано более2 километровводопровода и построено 1,9 километраводопровода.

В городе Болхове построена канализационно-насосная станция и коллектор, протяженность новых сетей составляет 2 километра. Вместе с тем, по экспертным оценкам, примерно 48 процентов болховских селян все еще пользуются децентрализованным водоснабжением, то есть общественными и частными колодцами и каптажами. «До настоящего времени не решен вопрос по принятию на баланс общественных колодцев, не налажен производственных контроль за качеством воды в них, очистка колодцев производится несвоевременно, хлорирование воды практически не производится», – говорится в паспорте программы.

Отмечая некоторые положительные моменты, власти не скрывают, что остается и ряд нерешенных проблем: высокая степень износа разводящей сети, отсутствие в сельских поселениях гарантирующей организации по водоснабжению и водоотведению и т.д. В настоящее время водоснабжение города Болхова осуществляется из 11 скважин, находящихся в управлении МУП «Водоканал». Их них семь скважин постоянно работают, а четыре являются резервными.

«Устья скважин имеют надлежащую герметизацию, – сказано в документе. – Над скважинами построены павильоны. Эксплуатируемые скважины имеют зоны санитарной охраны 1-го пояса, радиусом30 метров, ограждены. Разводящая сеть водопровода составляет38,9 километра, на ней имеются 200 водозаборных колонок, 7 водонапорных башен, 10 павильонов над артезианскими скважинами. МУП «Водоканал» определен гарантирующей организаций в сфере водоснабжения и водоотведения» на территории города Болхова».

