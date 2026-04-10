Под Мценском проверили социально-культурные центры

Контрольно-счётная палата Мценского района отчиталась о проверках текущего года.

Она обнародовала отчет о деятельности за первый квартал 2026 года. В частности, КСП провела проверку целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2025 году бюджету Мценского района на реализацию регионального проекта «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек». Объектами проверки стали муниципальные бюджетные учреждения культуры, а именно Отрадинский, Воинский и Протасовский социально-культурные центры.

При проверке Отрадинского СКЦ выяснилось, что он закупил у единственного поставщика портативную акустическую систему, беспроводной микрофон и др. на общую сумму 200 тысяч рублей. Однако, по мнению проверяющих, договором не были учтены условия по Федеральному закону 44-ФЗ. В частности, в преамбуле не указано основание заключения сделки, то есть, почему оборудование закупалось у единственного поставщика, и источник финансирования.

Оборудование на 280 тысяч рублей приобрел себе и Воинский СКЦ. В данном случае КСП отметила в своем отчете, что нарушение было допущено при заключении соглашения на предоставление субсидии. Аудиторы пояснили, что соглашение имеет отклонения от типовой формы, утвержденной приказом Министерства финансов РФ. КСП выдала учреждению представление об устранении нарушений.

При проверке Протасовского СКЦ было установлено, что этому учреждению были выделены денежные средства в общей сумме 3,354 миллиона рублей. Они были «проторгованы» на двух два электронных аукционах. По их итогам были заключены муниципальные контракты на текущий ремонт фасада и помещений здания Протасовского СДК. Как установила проверка, работы были выполнены, но с нарушением срока исполнения муниципальных контрактов.

Впрочем, претензий у проверяющих к администрации учреждения не возникло, так как учреждение своевременно выставило подрядчикам требования об уплате неустоек. КСП также сообщила, что сейчас проводится внешняя проверка исполнения бюджетов 14 сельских поселений за 2025 год. На данный момент составлено и подписано два заключения экспертно-аналитического мероприятия по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета Спасско-Лутовиновского сельского поселения и Воинского сельского поселения.

