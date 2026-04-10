В районе Орловщины учредили медаль для волонтёров СВО

Награда называется «За помощь в специальной военной операции».

Такое решение приняли в Покровском районе. О нём объявил руководитель муниципальной администрации Андрей Решетников. Это произошло на прямом эфире в социальных сетях.

Пока что изготовлено 100 таких наград. Ожидается, что их вручат местным волонтёрам, которые занимаются поддержкой СВО.

Это должно произойти на благотворительном вечере, назначенном на 30 апреля. В его рамках будут собирать средства на соответствующие цели.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»