Весеннее обновление с “Лемана ПРО” в Орле: надежный фундамент для забора под ключ

С наступлением дачного сезона многие орловчане устремляются на свои дачные участки. Это время больших планов и перемен.

Одним из первых пунктов в списке часто становится возведение или замена забора. Но между идеей и реализацией стоит один важный этап – фундамент. Именно от него зависит, прослужит ли ограждение многие десятилетия или перекосится после первой же зимы.

“Лемана ПРО” в Орле предлагает жителям области профессиональную услугу по установке ленточного фундамента для забора. Обратившись к профессионалам, вы получаете следующие преимущества:

технологичность – соблюдение строительных норм (от правильной глубины бурения лунок до корректного шага армирующего пояса);

экономия времени – бригада выполняет работу строго по регламенту и в установленные сроки;

эстетика – аккуратная бетонная лента придает ограждению завершенный вид;

надежность – применение качественного бетона и арматуры гарантирует, что забор простоит десятилетия;

комплексность – появляется возможность одновременно решить вопрос с установкой опорных столбов.

Некоторые садоводы предпочитают традиционные методы. Если у вас есть шнековый бур, вы можете попробовать вырыть ямы, установить столбы и залить их бетоном. В первые годы конструкция будет выглядеть вполне прилично. Однако после нескольких циклов замерзания и оттаивания столбы могут начать смещаться, а секции — перекашиваться. Это приведет к снижению прочности конструкции и появлению щелей в некоторых местах.

Чтобы избежать подобных неприятностей, можно воспользоваться услугами профессионалов. Тем более, что для этого не придется ждать, когда откроют “Лемана ПРО” в Орле. Сделать заказ можно уже сегодня, для этого достаточно посетить сайт компании.

Почему ленточный фундамент считают золотым стандартом

Основание этого типа лучше всего подходит для заграждений из дерева, евроштакетника или профнастила. Фундамент представляет собой сплошную железобетонную полосу. Он надежно фиксирует опорные столбы и обеспечивает равномерное распределение нагрузки по периметру. В отличие от простой забивки столбов в грунт, бетонная лента предотвращает перекосы.

Иногда есть возможность обойтись без капитального основания (например, если хочется натянуть легкую сетку-рабицу). Но фундамент понадобится в следующих случаях:

наличие тяжелых кованых либо металлических элементов;

возведение забора из камня либо кирпича;

проблемный грунт на участке – торф, глина, высокий уровень грунтовых вод;

установка ограждения на участке с перепадом высот.

Начать работы можно уже сейчас, пока сезон только набирает обороты и бригады не перегружены заказами.

Готовое решение: от замера до заливки

Заказывая услугу «под ключ», владелец участка избавляет себя от многих проблем. Не нужно самостоятельно разбираться в тонкостях технологии, заказывать экскаватор для рытья траншеи. Не придется арендовать бетономешалку и искать сварщика арматуры. Все эти работы организует подрядчик.

Процесс выглядит так: сначала специалист выезжает на участок, осматривает грунт, уточняет тип будущего забора и его вес. На основе этих данных рассчитывается глубина траншеи, количество арматуры, объем бетона. Вы получаете точную смету и согласовываете сроки.

В назначенный день бригада приезжает со всем оборудованием. Выкапывает траншею, бурит лунки для столбов, готовит опалубку, монтирует арматурный каркас, устанавливает и выравнивает столбы, заливает бетон. К концу дня фундамент готов. Остается дождаться набора прочности, и можно монтировать секции забора.

Пока многие интересуются, когда откроется “Лемана ПРО” в Орле, чтобы лично изучить ассортимент, другие используют онлайн-каталог проектов и товаров. В разделе услуг можно изучить примеры реализованных объектов, посмотреть фотографии этапов работ. Также можно оформить Ключ-карту для более выгодных покупок и получить консультацию специалиста.

