Орловская медсестра отправляется на СВО

Об этом сообщили в Орловской областной клинической больнице.

Такое решение приняла Юлия Черногорова. Известно, что она работает в приёмном отделении.

«Человек с большим сердцем и несокрушимой волей, которая всегда готова прийти на помощь не только в стенах больницы, но и там, где её помощь особенно нужна», – так охарактеризовали её в соцсетях больницы.

Также орловчанку поблагодарили за храбрость и преданность.

Это уже не первый сотрудник ООКБ, добровольно отправившийся в зону специальной военной операции. Кроме того, в больнице существует свой волонтёрский отряд «Открытые сердца», который оказывает поддержку защитникам Отечества на постоянной основе.

