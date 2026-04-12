Орловщину переведут на отечественное ПО

Программа развития информационного общества получила дополнительные цели.

Правительство региона в новой редакции утвердило паспорт государственной программы «Развитие информационного общества на территории Орловской области». Общий объем ее финансирования с учетом уже освоенных денежных средств составит 3,5 миллиарда рублей, причем он значительно увеличен – предыдущей редакцией документа предусматривалось финансирование в объеме 2,6 миллиарда рублей.

С учетом текущих реалий, в том числе геополитической ситуации, программа получила дополнительные цели. Теперь она предусматривает, в том числе, переход местных организаций, работающих в ключевых отраслях экономики, на использование отечественных разработок и оборудования. Как следует из документа, такое решение принято в целях повышения эффективности деятельности организаций и снижения зависимости от иностранных решений.

Переход планируется совершить в период до 2030 года, в том числе за счет предоставления государством мер поддержки по доработке и внедрению российских ИТ-решений. Кроме того, дополнительной целью стало создание информационной инфраструктуры учреждений социальной сферы, в том числе в сфере образования. Ожидаемым результатом реализации программы является то, что до 95 процентов возрастет доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти Орловской области.

Другими целями программы являются: увеличение к 2029 году доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов; рост доли домохозяйств Орловской области, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к интернету, до 97 процентов в 2029 году; развитие и поддержка сети МФЦ; внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах комплексных кадастровых работ.

В паспорте программы отмечено, что для достижения поставленных целей необходимо обеспечить массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в различных отраслях экономики и социальной сферы. Помимо прочего это поможет снизить административные барьеры и повысить удовлетворенность населения региона качеством предоставления услуг в электронном виде.

ИА “Орелград”