Суд постановил вернуть Кромскому району его теплотрассы

Чиновники добились решения о расторжении концессионного договора.

Прецедентный для Орловской области спор разрешил региональный арбитраж. Он удовлетворил исковые требования администрации Кромского района к обществу с ограниченной ответственностью «ТеплоМир». Процесс прошел при участии в деле третьего лица, не заявляющего требования относительно предмета спора, а именно администрации губернатора и правительства Орловской области. Речь шла о досрочном расторжении концессионного соглашения и взыскании штрафа за неисполнение обязательств.

Как следует из материалов дела, предметом спора стало соглашение, которое в январе 2024 года заключили администрация Кромского района и компания «ТеплоМир». Это была концессия в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных на территории района. Концессионер обязался за свой счет реконструировать недвижимое имущество, которое на праве муниципальной собственности принадлежит Кромскому району, а затем поставлять потребителям тепло и горячую воду.

В соответствии с соглашением местные власти передали компании 15 объектов недвижимого имущества, в том числе котельные и теплотрассы, расположенные в поселке городского типа Кромы и селе Шахово, известном тем, что там расположены колонии для осужденных. Компания должна была заменить обветшавшие участки теплотрасс и модернизировать оборудование котельных, но в установленные соглашением сроки этого не сделала.

«Несмотря на неоднократные требования по соблюдению сроков исполнения мероприятий по реконструкции объектов соглашения, отчеты о выполненных работах в адрес истца не поступали», – отмечено в материалах дела. В январе 2026 года специально созданная комиссия обследовала объекты теплоснабжения, проверив, как исполняются условия соглашения. Она установила, что запланированные на 2025 год мероприятия по реконструкции не были выполнены.

Чиновники уведомили о проверке компанию и дали ей срок до середины февраля на устранение нарушений, а также потребовали заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за неисполнение обязательств, установленных соглашением. Не получив ответа на свое письмо, администрация района обратилась в суд. Арбитраж исковые требования удовлетворил в полном объеме и постановил расторгнуть концессионное соглашение. Компанию «ТеплоМир» обязали вернуть муниципальному образованию «Кромской район» котельные и теплотрассы.

