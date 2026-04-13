Клычков раскритиковал размещение камер фиксации нарушения ПДД

По мнению губернатора Орловской области, на некоторых участках они висят без реальной пользы.

На совещании 13 апреля глава региона отметил, что вышли на негативную динамику по отдельным направлениям происшествий. Она может быть скорректирована с помощью аппаратного комплекса.

«И именно для этого существуют штрафы: для того, чтобы люди снижали скорость, чтобы пристегивали ремни», – подчеркнул губернатор.

Начальник КУ ОО «Орелтранссигнал» Егор Залыгин подтвердил, что в первую очередь комплексы переносятся на места концентрации ДТП. В этом году большое количество аварий на М-2 «Крым».

«Совместно с ГИБДД эти точки находим. Где есть техническая возможность, устанавливаем стационарные комплексы. Где нет – устанавливаем передвижные», – пояснил Залыгин.

«У нас порой едешь – на одном участке 10 камер стоит. Не знаешь, как ехать там уже, – посетовал Андрей Клычков. – А там, казалось бы, и нет никаких оснований, чтобы камера стояла. С другой стороны, мы с вами видим смертность на федеральных трассах. Там нужно усиливаться по максимуму», – подчеркнул губернатор.

Количество пострадавших и погибших в ДТП просто “превышает какие-то разумные пределы”, заявил Клычков.

«Мы понимаем, что увеличение скорости, улучшение дорожного полотна в том числе, приводит к таким последствиям», – сказал губернатор.

Противопоставить этим факторам, а также всеобщей автомобилизации, должны систему контроля. В Орловской области в нее входят 147 стационарных комплексов, 23 передвижных, семь мобильных. За 2025 год 53 объекта переместили на новые места. Взыскано штрафов на 356,9 млн рублей.

ИА “Орелград”