Орловцам вернули 40 миллионов рублей зарплаты

Получить заработок им помогли судебные приставы.

Как сообщила пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области, речь идет о крупной задолженности, сложившейся на одном из местных предприятий. Работники на протяжении двух месяцев не получали положенную за их труд оплату. А когда их терпение лопнуло, они обратились за помощью в комиссию по трудовым спорам. Требования работников были удовлетворены. Работодателя обязали выплатить сотрудникам задолженность, которая на тот момент превысила 40 миллионов рублей.

«На основании исполнительных документов в Советском районном отделении судебных приставов города Орла было возбуждено 383 исполнительных производства о взыскании денежных средств с организации-должника в пользу 185 сотрудников, – уточнили в пресс-службе регионального Управления ФССП. – Судебный пристав-исполнитель предупредил руководство предприятия о последствиях неисполнении судебного решения, в том числе об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Однако организация в установленный срок в добровольном порядке долги по зарплате перед работниками так и не погасила. И тогда приставы начали действовать. На транспортные средства и на дебиторскую задолженность компании был наложен арест, кроме того были взысканы средства, находившиеся на ее расчетных счетах. «Принятые меры принесли положительный результат: организация-должник погасила задолженность по заработной плате своим сотрудникам в полном объеме», – резюмируют в УФССП.

По данным Орелстата, просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным от организаций, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) по состоянию на конец февраля 2026 года в Орловской области отсутствовала. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников орловских организаций в январе 2026 года составила 64 542 рубля. По сравнению с декабрем 2025 года она снизилась на 24,2 процента, а по сравнению с январем предыдущего года увеличилась на 13,1 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2026 года выросла по сравнению с январем 2025 года на 6,8 процента.

ИА “Орелград”