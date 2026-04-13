Орловские пожарные спасли от гибели 200 кроликов

13.4.2026 | 10:57 Новости, Происшествия

ЧП случилось в Глазуновке.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, пожар произошёл 11 апреля днём. На местной улице Гоголя загорелась хозяйственная постройка, где находилось около двух сотен кроликов.

Пламя угрожало не только им, но и расположенному рядом жилому дому. На момент прибытия пожарных хозпостройка горела изнутри открытым пламенем.

В итоге огонь успел её уничтожить, однако животных и дом спасли. На месте пожара работали шестеро сотрудников МЧС на двух единицах спецтехники.

Точную причину ЧП предстоит установить специалистам.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU