Орловские пожарные спасли от гибели 200 кроликов

ЧП случилось в Глазуновке.

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, пожар произошёл 11 апреля днём. На местной улице Гоголя загорелась хозяйственная постройка, где находилось около двух сотен кроликов.

Пламя угрожало не только им, но и расположенному рядом жилому дому. На момент прибытия пожарных хозпостройка горела изнутри открытым пламенем.

В итоге огонь успел её уничтожить, однако животных и дом спасли. На месте пожара работали шестеро сотрудников МЧС на двух единицах спецтехники.

Точную причину ЧП предстоит установить специалистам.

