Клычков обратил внимание на «спецагентов» на дорогах

13.4.2026 | 11:03 Новости, Транспорт

Губернатор Орловской области осудил автовладельцев, скрывающихся за тонировкой.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

На проблему глава региона обратил внимание на совещании 13 апреля. Чиновники обсуждали обеспечение безопасности на дорогах региона.

«Я в Москве вижу тонированную машину – практически 90% гарантия, что орловская, – заявил Андрей Клычков. – У нас, видимо, все спецагенты ездят. Затонировали так, что, мне кажется, ему изнутри фонариком подсвечивают».

Когда сегодня ехал на работу, видел три машины затонированные, поделился наблюдением Клычков. Губернатор предположил, что они «мучаются, но едут».

Камеры фиксации нарушений – это лишь часть задачи по обеспечению безопасности на дорогах, подчеркнул губернатор. Чтобы снизить аварийность и смертность необходим комплекс мер.

