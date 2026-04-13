В Орле привлекли к ответу экс-главу ООО «Салид»

13.4.2026 | 16:53 Закон и порядок, Новости

Он не исполнил требования закона о банкротстве.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Проверку проводила прокуратура Железнодорожного района.

Как рассказали в ведомстве, ранее Арбитражный суд Орловской области признал ООО «Салид». Однако бывший руководитель компании не передал управляющему необходимые документы о деятельности юридического лица.

В итоге прокурор направил в арбитраж заявление о привлечении данного лица к административной ответственности. Иск удовлетворили.

Известно, что ООО «Салид» зарегистрировали в 2022-м году. Основным видом его деятельности является «торговля легковыми и грузовыми автомобилями малой грузоподъёмности».

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

