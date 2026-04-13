В Орле привлекли к ответу экс-главу ООО «Салид»

Он не исполнил требования закона о банкротстве.

Проверку проводила прокуратура Железнодорожного района.

Как рассказали в ведомстве, ранее Арбитражный суд Орловской области признал ООО «Салид». Однако бывший руководитель компании не передал управляющему необходимые документы о деятельности юридического лица.

В итоге прокурор направил в арбитраж заявление о привлечении данного лица к административной ответственности. Иск удовлетворили.

Известно, что ООО «Салид» зарегистрировали в 2022-м году. Основным видом его деятельности является «торговля легковыми и грузовыми автомобилями малой грузоподъёмности».

