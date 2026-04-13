На Орловщине усилилась цифровизация госуcлуг

13.4.2026 | 16:46 Закон и порядок, Новости

Об этом говорили в облсовете.

ИА "Орелград"

Тема обсуждалась на заседании комитета по взаимодействию со средствами массовой информации, информационным технологиям и трудовым отношениям. Встречу провёл председатель комитета, лидер фракции ЛДПР Владислав Числов.

Как рассказал руководитель Департамента информационных технологий Орловской области Андрей Артемов, в минувшем году жители нашего региона обратились за получением услуг в электронном виде 4,1 миллионов раз. Показатель вырос на 6,7%.

При этом достигла максимального значения доля «массовых социально значимых услуг», переведённых в электронную форму. Теперь она составляет 100%.

ИА «Орелград»


