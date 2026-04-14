На Орловщине выявили первый в году случай боррелиоза

Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора.

Как сообщают «Вести-Орёл», иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) диагностировали у взрослого жителя региона.

Всего в 2026-м году в области официально зарегистрирован 31 случай нападения клещей на людей. В четырёх случаях паразиты оказались инфицированы боррелиями.

Сейчас в Орле обрабатывают от клещей Городской и Детский парки, а также парк Победы и «Дворянское гнездо». Мероприятия завершатся на этой неделе.

Всего в области акарицидная обработка планируется на общей территории примерно в 500 гектаров.

