На Орловщине выявили первый в году случай боррелиоза

Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора.
Как сообщают «Вести-Орёл», иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) диагностировали у взрослого жителя региона.
Всего в 2026-м году в области официально зарегистрирован 31 случай нападения клещей на людей. В четырёх случаях паразиты оказались инфицированы боррелиями.
Сейчас в Орле обрабатывают от клещей Городской и Детский парки, а также парк Победы и «Дворянское гнездо». Мероприятия завершатся на этой неделе.
Всего в области акарицидная обработка планируется на общей территории примерно в 500 гектаров.
ИА «Орелград»